Il Comune di Verrua Savoia va in soccorso della Fortezza e firma una convenzione che, in cambio dell’utilizzo per 8 giornate l’anno per 10 anni dello storico edificio, corrisponde la somma “una tantum” di 30 mila euro alla stessa Fondazione. Da versarsi entro il 15 giugno prossimo.

E’ quanto ha votato il Consiglio comunale a maggioranza, mentre l’opposizione dell’ex sindaco Paola Moscoloni non ha partecipato al voto della delibera.