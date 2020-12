VERRUA SAVOIA. Maxi cava, 15 giorni per presentare le osservazioni. È piuttosto sorpresa Paola Moscoloni, consigliera di minoranza ed ex sindaca di Verrua Savoia: “Perché il sindaco Castelli non ha informato i cittadini che in settembre una ditta di estrazione di sabbia e ghiaia ha presentato in Regione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti