VERRUA SAVOIA. “Eri la mia spalla e adesso non so più come andare avanti…”. Una foto bellissima, che li ritrae insieme, Glenda e il suo Luca, al tramonto. Un terrazzo, il panorama e l’abbraccio di una madre al figlio.

“Siete bellissimi”, è il commento che verrebbe spontaneo fare. Ma non oggi. Non adesso.