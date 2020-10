VERRUA SAVOIA. Incontro con l’infettivologo

Sabato 17 ottobre, dalle ore 21, presso il centro polivalente di Verrua Savoia, la Pro loco organizza un incontro con il professor Piergiorgio Bertucci, specialità in medicina tropicale, infettivologo e parassitologo, e la presenza di alcuni medici di famiglia della zona. L’incontro è organizzato per saperne di più sulla ripresa dei contagi, su come comportarsi per evitare la malattia, cosa fare ai primi sintomi di raffreddore o influenza, per fugare dubbi e incertezze. A causa delle restrizioni Covid, i posti sono limitati. Si richiede la prenotazione telefonando al numero 3457030924. Saranno ammessi solo coloro che avranno prenotato.

Commenti