VERRUA SAVOIA. Tempo di festa patronale anche a Verrua Savoia. Sono giorni frenetici, questi, nel piccolo centro collinare alla periferia orientale della provincia di Torino. Fervono infatti i preparativi per la festa di San Giovanni Battista, patrono di Verrua: una festa che ricade quest’anno sabato 28 e domenica 29 agosto.

Organizzata dalla Pro loco guidata da Raffaella De Riu, la patronale verruese è promossa in collaborazione con il Comune. Il programma prevede, per la serata del sabato, la cena nel padiglione allestito in piazza Francesco Alighieri con grigliata di carne “come una volta”, ossia con la carne cucinata senza la griglia. A seguire il gruppo musicale degli Interstellar intratterrà tutti gli intervenuti.

Domenica 29 agosto, alle ore 11, in piazza verrà recitata la Santa Messa in onore del patrono del paese. A seguire il pranzo nella sede della Pro loco, a menù fisso e su prenotazione.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 in vigore.

