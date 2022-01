VERRUA SAVOIA. “Ciao Luca…”: sabato 22 gennaio alle 15 i funerali di Luca Ferro, lo studente 19enne del Calamandrei di Crescentino scomparso in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale in località Mogol di Brusasco sabato 15 gennaio.

I funerali, che saranno molto partecipati viste le migliaia di testimonianze di affetto, cordoglio e vicinanza raccolte in questi giorni dalla famiglia, saranno celebrati nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni.

Il santo rosario verrà recitato nel Salone Polivalente di Verrua venerdì 21 gennaio alle ore 20.30.

Luca Ferro lascia la mamma Glenda, il papà Marco e il fratello Diego. Con la famiglia viveva a Verrua Savoia, in località Tabbia.

