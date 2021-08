Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERRUA SAVOIA. Da martedì 10 fino a lunedì 30 agosto i verruesi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune. Possono partecipare al nuovo bando anche i soggetti già beneficiari dei buoni alimentari, purchè in possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare. Avranno la priorità le domande dei cittadini [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)