VEROLENGO. Una Patronale all’insegna delle mostre, quella al tempo del Covid

La Patronale al tempo del Covid-19 si aprirà venerdì 11 settembre con un evento dedicato ai più giovani: alle 16, l’avvio del Luna Park con giri in giostra gratis fino alle 17, mentre alle 18, inaugurazione della mostra organizzata dall’associazione verolenghese Erulia, presso la ex sala consiliare di via Battisti. Dalle 16 alle 18, un appuntamento sportivo, con la prova gratuita di tennis presso l’associazione T.C. Verolengo Asd (prenotazioni al 328.8929282).

Alle 18.30, presso il Municipio, il ringraziamento ufficiale ai volontari dell’emergenza Covid e alla Protezione Civile.

Sabato 12 settembre, alle 10.30 l’inaugurazione “aula verde” all’aperto, presso la Scuola Media, in piazza Pertini e l’assegnazione delle borse di studio “Antonio Pagliero e Teresa Bironzo”. Alle 14, l’associazione “La Cascinetta”, presso la sua sede in frazione Borgo Revel, organizza la gara bocciofila e la Festa dello Sport per ragazzi e famiglie. Alle 20.30 apertura dei festeggiamenti, in piazza IV Novembre, con l’intervento della Banda Musicale e alle 21, nel cortile del Municipio, il concerto delle Bande di Verolengo, Crescentino e Trino, dirette dai maestri Massimo Sartori, Rino Messineo e Bruno Raiteri (si accede senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti).

Domenica 13 settembre, alle 11 al Santuario della Madonnina, santa messa solenne con la presenza dei Priori, Adriana Passera ed Enrico Albano. Alle 15.30, in piazza IV Novembre, ritrovo per la biciclettata “Pedaluma Ansema”, in giro per le frazioni, che partirà alle 16 e alle 18, presso il campo sportivo comunale, partita di calcio amichevole con la presentazione delle nuove squadre dell’Asd Verolengo. Alle 21, nel cortile del Municipio, verrà proiettato il film di Luigi D’Alessandro, “Hugo Cabret” (si accede senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti).

Lunedì 14 settembre, alle 7, gara di pesca al Lago dei Roveri, 13° Memorial Giovanni Pegorin, per gli adulti e alle 14, gara di pesca per i “Pulcini” e i ragazzi. Alle 11, al Santuario della Madonnina, santa messa solenne presieduta dal Vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato, funzione che aprirà ufficialmente la Visita Pastorale.

Nel pomeriggio, alle 14 prima edizione del “Trofeo Madonnina”, gara bocciofila a squadre Verolengo e le sue frazioni, presso le bocciofile di Verolengo e Casabianca e alle 21, finale del Trofeo presso “La Cascinetta” di Borgo Revel.

LE MOSTRE

La Patronale 2020 di Verolengo sarà all’insegna delle mostre.

L’associazione Erulia (sezione verolenghese del Dizionario del Turismo Cinematografico) presenta, col patrocinio dell’amministrazione comunale, l’evento “Durante la Quarantena” (titolo scelto perché molte opere sono state realizzate durante la pandemia) che si svolgerà nei giorni 11/12/13/14 settembre con orario, per l’inaugurazione, il giorno 11 alle 18 e, per gli altri giorni, dalle 16.30 alle 18 e dalle 20 alle 22 circa.

La kermesse artistica comprende una sezione dedicata alla pittura con l’esposizione dei dipinti degli artisti Maria Teresa Caputo (ormai da anni organizzatrice della consueta mostra di pittura durante la Festa di Verolengo), Florentina Puiu, Massimo Brusatin, Emma Pallaro, una dedicata alla fotografia con le opere di Pasquale Vigilante, Nicolò Castenetto, Aurora Capannolo ed infine un’area col quale Davide Lingua, presidente dell’associazione, celebra la ricorrenza di alcune pellicole con l’esposizione di gadget (alcuni realizzati da lui) e cimeli autentici provenienti dai set cinematografici.

