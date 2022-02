Un autista romeno al volante del furgone ha sorpassato una fila di auto ferme mentre un trattore stava svoltando a sinistra per entrare in una cascina. Il furgone dopo aver toccato il trattore è finito nel rigagnolo a fianco la strada. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. L’incidente è andato in scena in Borgo revel, frazione di Verolengo, in Strada 31 bis.

Commenti