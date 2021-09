Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ tutto pronti per l’edizione 2021 della festa patronale della Madonnina, con il programma proposto dalla pro loco Mansio Quadrata, in collaborazione con il Comune.

Si parte venerdì 10 settembre, alle 19.30, con la serata gastronomica con il fritto di pesce, presso l’Oratorio in via Dante 6, che diventa il punto di riferimento degli eventi; si accede solo su prenotazione al 348.3603088; in piazza IV Novembre, alle 21 esibizione di BandaKadabra e Karma Comunication.

Sabato 11 settembre, alle 10.30 nell’aula verde delle Scuole Medie, consegna delle Borse di studio e a seguire incontro con Pino Masciari sul tema della Legalità; alle 19.30 cena con grigliata mista (sempre su prenotazione) e alle 21, ancora all’Oratorio, con ingresso da via Bastione, intrattenimento con i Qubi.

Domenica 12 settembre, alle 10.30 santa messa solenne al Santuario della Madonnina, celebrata da don Valerio D’Amico e con la presenza dei Priori; alle 16, con partenza da piazza IV Novembre, “Pedaluma ansema”; alle 21 sempre in piazza, dj set con Delirio – Fabrizio Voghera.

Lunedì 13 settembre, alle 11 santa messa solenne al Santuario della Madonnina, presieduta dal Vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato; alle 15.30 inaugurazione del Parco Giochi Diffuso nel cortile della Scuola dell’Infanzia e Primaria e alle 20.30 santa messa pro Caritas al Santuario della Madonnina, con la partecipazione del Coro Alladium e la benedizione degli stendardi dei Borghi.

Per tutta la durata della festa, in piazza Unità d’Italia funzionerà il Luna Park.

