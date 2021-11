E’ tutto pronto per la Festa di San Martino, organizzata dal Comune di Verolengo e fissata per domenica 14 novembre. Dalle 10 alle 19, nel centro storico del capoluogo, street food fino alle 23 e con i mercatini dell’associazione “Creare con il Cuore” e i banchetti gastronomici e promozionali di associazioni e produttori di zona.

Associazioni e gruppi verolenghesi poi, proporranno le loro specialità: fagiolata e “pien prus” con la pro loco “Manso Quadrata”, la tradizionale castagnata del Gruppo Alpini. Non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vivo di Alessandro Formenti, il divertimento per grandi e piccini curato da “Ludobus” e “Vip Clown Odv”, la mostra di pittura a cura di Saverio Santopietro e alle 17.30, presso la ex sala consiliare in via Battisti, concerto della Fisorchestra Bruno Zaggia. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione Covid 19.

Commenti