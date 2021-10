Finalmente quest’anno di torna ad organizzare la serata della Bagna Càuda, sabato 13 novembre, presso l’Oratorio “San Grato” di frazione Casabianca, con appuntamento alle 20. Il menù prevede: tris di antipasti con insalata di pollo, involtini prosciutto e asparagi, polenta con gorgonzola e noci, Bagna Càuda con verdure, cappelletti in brodo, sorbetto, vino, acqua e caffè. La quota a persona è di 20 euro, 13 euro per l’asporto della Bagna Càuda. Al termine della cena la serata continuerà con giochi a premi. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 6 novembre, presso l’Oratorio oppure chiamando il 351.5611991.

