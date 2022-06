VEROLENGO. SuperEnalotto: vinti 25 mila euro. Nel tabacchi di corso Delio Verna 4A.

Il Piemonte torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 9 giugno, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 25.073,74 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Fontan 15 a Bussoleno, in provincia di Torino, mentre la seconda è stata convalidata nel tabacchi di corso della Verna 4A a Verolengo, in provincia di Torino.

Il Jackpot, intanto, continua a crescere tanto da arrivare a quota 219,3 milioni di euro, record nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.

