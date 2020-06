VEROLENGO. Si è spento il professor Zanero: aveva insegnato musica a Brusasco

Ha cresciuto generazioni di brusaschesi e cavagnolesi, verruesi e montuesi, cercando di infondere in ognuno quella che era la sua passione fin da bambino: la musica.

Chi ha frequentato la scuola media “Enrico Fermi” di Brusasco non può non ricordarsi gli insegnamenti, i consigli, le lezioni impartite dal professor Michelfranco Zanero. Per tutti, semplicemente, il “prof Zanero”.

Un’istituzione. Per generazioni di alunni. Un professore d’altri tempi ed altri modi.

Storico insegnante di educazione musicale della scuola media di Brusasco, per anni si è prodigato per avvicinare i suoi studenti all’amore ed alla pratica della musica.

Il professor Michelfranco Zanero, che aveva raggiunto il traguardo della pensione lo scorso anno scolastico, si è spento l’altra settimana all’età di 60 anni.

Classe di ferro 1959, lascia la moglie Gabriella, la mamma Lucia e la sorella Giuseppina.

Un gruppo commosso di amici e conoscenti, rispettosi del dolore dei famigliari e delle misure anti-covid, ha partecipato ai funerali che si sono celebrati nella Chiesa parrocchiale di Borgo Revel, frazione di Verolengo, dove il professor Zanero viveva.

