VEROLENGO. Raccoglie commenti negativi il senso unico in via Thaon di Revel. Il senso unico è stato istituito nel tratto iniziale della strada, una via molto importante per il paese, poiché vi si affaccia l’ingresso della Scuola Primaria.

Sono state molte le segnalazioni di cittadini ed automobilisti che, transitando lungo la via, hanno incrociato altri automobilisti che, probabilmente non sapendo dell’istituzione del senso unico, hanno imboccato la via in senso opposto, creando siutazioni di pericolo.