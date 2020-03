VEROLENGO. Scontro frontale auto-tir, grave un 19enne del vercellese

Sono gravi le condizioni di un 19enne di Crescentino (Vercelli) rimasto coinvolto in nottata in uno scontro frontale lungo il raccordo autostradale di Verolengo (Torino). Il giovane era al volante di una Peugeot 206 che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un Tir adibito al trasporto di animali vivi. Estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il 19enne è stato poi ricoverato al Cto. Illeso il conducente del mezzo pesante. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso.

