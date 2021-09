Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Una preghiera per il dottor Vito Margarita. Questa sera, giovedì 16 settembre, alle 19, nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Verolengo sarà recitato il Santo Rosario per il medico chirurgo in pensione che si è tolto la vita lunedì scorso nella sua casa di frazione Piazzo di Lauriano.

Venerdì mattina la salma partirà alle 10 dalle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso per il tempio crematorio di Mappano.