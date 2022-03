VEROLENGO. Dopo lo stop forzato imposto dall’emergenza sanitaria, il prossimo venerdì santo ritornerà la “Processione del Cristo morto”, una delle tradizioni più antiche del paese.

Ad annunciarlo, il parroco Don Valerio D’Amico durante la santa messa domenicale ed ora nella Parrocchia di San Giovanni Battista fervono i preparativi per ridare vita a quella che è una delle poche rappresentazioni sacre ancora rimaste in Canavese. Come consuetudine, nella serata di venerdì 15 aprile, sarà il suono della cantarana, antico strumento a manovella, a richiamare i fedeli in chiesa, per assistere alla [...]



