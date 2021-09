Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VEROLENGO. Riprendendo una consuetudine che è anche un importante servizio per le famiglie, l’oratorio “San Giovanni Battista” riparte con i “Centri di Madonnina 2021”, a partire da lunedì 6 e fino a venerdì 10 settembre.

L’iniziativa è rivolta ai bambini ed ai ragazzi da 3 a 14 anni e il Centro sarà aperto dalle 14 alle 18. La quota è di 15 euro, oltre a 5 euro per la copertura assicurativa, valida per tutte le attività che si svolgono in Oratorio. Per informazioni sono a disposizione: Alessandra al 347.6467669, Celeste 338.7937110, Marta 3313313669, Carola 346.5781508, Don Valerio 331.3539783.

