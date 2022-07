Sabato 6 agosto sarà una data da ricordare per la comunità di Verolengo.

In serata è infatti previsto il primo volo notturno, con atterraggio al campo sportivo, dell’elisoccorso.

Una bella notizia per l’intera comunità e anche per chi vive in zona: un nuovo, importante, servizio sta per arrivare nel chivassese.

E’ giunto infatti in Comune il nulla osta da parte dell’Enac e della Città della Salute per l’inaugurazione della pista di atterraggio notturno dell’elisoccorso.

S’è concluso così un percorso iniziato un anno e mezzo fa, durante la pandemia, che ha permesso di [...]