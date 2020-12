VEROLENGO. Oratorio San Grato: una mail per scrivere a Babbo Natale. Il Natale quando arriva, arriva e con la magia che porta questa festa, vengono promosse anche molte iniziative a tema. Una tra queste, proposta dall’Oratorio San Grato di Casabianca, spicca per la sua originalità e per il modo più “tecnologico” che Babbo Natale quest’anno utilizzerà per comunicare con i bambini di Casabianca e oltre.

Ogni bimbo infatti potrà inviargli una letterina, scrivendogli all’indirizzo email babbo.natale2020@hotmail.com ed ognuno di loro riceverà una risposta personalizzata ad hoc.

“Se per Natale c’è un regalo che può far contenti i più piccini è proprio poter “comunicare” con Babbo Natale – spiega il componente del Direttivo Filippo Massaro – Ed è con questo spirito che l’Oratorio ha organizzato questa iniziativa natalizia. Per via dei limiti imposti dagli ultimi Dpcm, avviare le attività di Natale non è stato possibile e per mantenere vivo il rapporto con i bimbi abbiamo pensato a qualcosa che potesse farli sognare e farli saltare dalla gioia… E questa idea ci è sembrata la più adatta. Ovviamente l’attività– conclude Massaro – è totalmente gratuita e rivolta a tutti i bambini”.

Allora non resta che mettersi all’opera con disegni, letterine e pensierini per il caro babbo dalla barba bianca e il vestito rosso che per questo 2020 un po’ particolare, si è attrezzato, sfruttando il mondo virtuale, per essere vicino a tutti i piccoli a distanza.

