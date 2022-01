Il Santuario della Madonnina è on line. E’ questa l’ultima grande novità che riguarda il Santuario, che negli ultimi mesi è stato al centro di più di un’iniziativa e per il quale si stanno predisponendo grandi progetti. Www.santuariodellamadonnina.it è infatti l’indirizzo internet per accedere al sito dove all’home page campeggia una bellissima immagine del Santuario. Molteplici le voci che si possono consultare, a cominciare proprio dalla sezione “Santuario” dove vengono raccontate la storia e le origini della chiesa.

Si prosegue poi con le sezioni “Verolengo”, dove viene tracciata, invece, la storia della chiesa [...]