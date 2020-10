VEROLENGO. L’Arpa analizza le lastre d’amianto dell’ex Nicoletta

Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, è stato effettuato il primo sopralluogo nella ex fabbrica di materiali edili Nicoletta S.N.C. in Via Aldo Moro per valutare lo stato delle lastre di amianto presenti. Erano presenti A.S.L., A.R.P.A., vigili urbani e tutti gli organi competenti.

Domenico Giraulo, rappresentante dei cittadini, [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti