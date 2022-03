VEROLENGO. La Pro Loco ha attivato una raccolta fondi per l’acquisto di beni di prima necessità, che verranno recapitati ai profughi con l’ausilio della Croce Rossa di Chivasso.

Anche Verolengo, per interposta Pro Loco, di fronte all’orrore della guerra ha deciso di partire dalle vittime e si è mobilitata per inviare aiuti agli ucraini, in collaborazione con la Croce Rossa di Chivasso. Cibo, vestiti e medicinali ed ancora prodotti per l’igiene personale da destinare ad adulti e bambini.