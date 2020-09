VEROLENGO. La Pro Loco guidata da Giancarlo Albano distribuirà agli alunni buoni scuola

L’emergenza da Covid19 ha smosso gli animi, ma soprattutto i cuori di tante persone e sul filo di questo “movimento” di aiuto verso il prossimo, anche la Proloco “Mansio Quadrata” di Verolengo ha voluto fare la sua parte, compiendo un simbolico ma significativo gesto.

Infatti in occasione della riapertura delle scuole, la Pro Loco guidata dal Presidente Giancarlo Albano distribuirà dei buoni scuola per l’acquisto di materiale didattico. Buoni che potranno essere utili a tutti quegli alunni che frequenteranno la scuola elementare e media, le cui famiglie sono in difficoltà economiche proprio a seguito dell’emergenza Covid19. La distribuzione di questi avverrà venerdì 11 settembre nella sede della Pro Loco in via Cesare Battisti 5, dalle ore 16 alle ore 18 e potranno essere “spesi” presso le tabaccherie del paese di Cristina Ponzetto e presso Il Brichet di Martire Simone.

