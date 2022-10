Quello dello scorso giovedì 13 ottobre è stato un importante appuntamento per le parrocchie di Verolengo e di Borgo Revel… infatti proprio qui è transitata la Madonnina Pellegrina di Fatima.

La Statua è arrivata alle ore 9.00 del mattino e alle 18.00 è poi stata celebrata la funzione, con investitura di due novizie templari, del “Supernus Ordo Equester Templi – Poveri Cavalieri di Cristo” (“SOET – PCC”). Alle 20.00 è stato recitato il Rosario e alle 20.30 si è svolta, a conclusione della giornata, la Solenne Santa Messa celebrata dal parroco Don Valerio D’Amico.

Numerosi i fedeli accorsi per partecipare a questo evento e per rendere omaggio e pregare la Madonnina di Fatima. Un momento di unione, di preghiera, di fede collettiva, ma anche di ricordo di quel 13 ottobre 1917, la data in cui Cova d’Irìa traboccava di persone giunte da ogni parte del Portogallo per assistere ad un miracolo preannunciato: apparsa a Lucia, una dei tre pastorelli, la Madonna aveva chiesto di far costruire in quel luogo una cappella in suo onore, dedicandola alla “Vergine del Rosario”; era poi salita in cielo, che si era aperto al suo passaggio… a quel punto il miracolo… il sole, che aveva iniziato a volteggiare, era poi parso cadere sulla folla atterrita, fermandosi di colpo per poi risalire in cielo.

Domenica 23 ottobre la Statua andrà poi ad Usseaux e sarà ospite della sua comunità in una splendida chiesa di origini antiche, risalente al 1089, e quindi di piena epoca templare.

