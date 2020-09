VEROLENGO. In vigore da lunedì il nuovo orario negli uffici comunali

Da ieri, lunedì 7 settembre, è entrato in vigore il nuovo orario per gli Uffici Comunali. L’Ufficio demografico, Protocollo, Servizi scolastici, Affissioni e Servizi cimiteriali, è affiato agli operatori Matteo Sandrone e Silvana Vittorelli e sarà aperto il lunedì dalle 7.30 alle 10.30, martedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30, mercoledì chiuso, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30, il primo ed il terzo sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30; per le carte d’identità si dovranno richiedere i documenti il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e per comunicare si potrà contattare il numero 011.9183601 int.4 o inviare una mail all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.rondissone.to.it oppure servizidemografici@comune.rondissone.to.it

L’Ufficio Tecnico sezione Lavori Pubblici è sotto la responsabilità del geometra Pierpaolo Crosa ed è aperto il lunedì dalle 9.30 alle 11, solo su appuntamento e il martedì dalle 15.30 alle 17.30, contattabile all’interno 3. Invece, l’Ufficio Tecnico sezione Edilizia Privata è affidato al geometra Fabrizio Petiti ed è aperto il martedì dalle 15.30 alle 17.30, per contatti interno 2.

L’Ufficio Ragioneria, Tributi e Sociale è affidato ad Annalisa Navizzardi ed è aperto il giovedì dalle 9.30 alle 11.30, contatti interno 5.

La Polizia Municipale si avvale di personale esterno di supporto e l’ufficio è aperto il martedì dalle 9 alle 10, per contatti interno 1.

La Segreteria Comunale è affidata al dottor Filadelfo Curcio, che riceve il giovedì dalle 9 alle 12 (interno 7).

Il Sindaco, Antonio Magnone, riceve il martedì dalle 14.30 alle 16 e il sabato dalle 9.30 alle 11, solo su appuntamento; si può inviare una mail all’indirizzo: sindaco@comune.rondissone.to.it o chiamare lo 011.9183601, interno 6.

Il vice Sindaco, Davide Cambursano, riceve il giovedì dalle 9 alle 10.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11, solo su appuntamento; si può contattare anche via mail scrivendo all’indirizzo: vice-sindaco@comune.rondissone.to.it o chiamare il centralino e digitare l’interno 6.

Commenti