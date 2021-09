Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VEROLENGO. La festa della Madonnina si arricchisce di un evento eccezionale, l’anniversario per i 170 anni dalla consacrazione del Santuario. Il Santuario, nel corso della sua lunga storia, è stato punto di riferimento per i fedeli, non solo verolenghesi, ma di tutti i paesi vicini, richiamando pellegrini che hanno affidato alla Vergine Maria le loro preghiere.