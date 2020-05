VEROLENGO. Il Comune taglia il contributo alla Proloco

In questo periodo difficile crediamo sempre più fermamente nella forza con cui il volontariato possa riuscire a smuovere la coscienza delle persone ed a fornire supporto ai più bisognosi. Questa forza non ha limiti e riesce a compensare le mancanze e le eventuali impossibilità delle istituzioni.

Siamo veramente dispiaciuti che l’amministrazione di Verolengo abbia deciso di non condividere il nostro impegno e di revocare il contributo di 1000€ precedentemente definito tramite delibera di giunta n.44 del 07.04.2020 per emergenza Coronavirus destinato a Pro Loco per contribuire all’acquisto di beni di prima necessità da distribuire alle famiglie in difficoltà

La Pro Loco Mansio Quadrata continua ad essere vicina alla gente di Verolengo con tante iniziative: per citarne solo alcune ricordiamo la raccolta di viveri di prima necessità da distribuire alle persone in difficoltà economiche causa l’emergenza COVID-19, la cui distribuzione si svolge presso la sede di via Cesare Battisti n.5 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 17:00. “SOS Mascherine” è, invece, l’iniziativa volta a reclutare volontarie per il confezionamento di mascherine da distribuire alla popolazione che ne abbia bisogno. Infine Pro Loco si è fatta carico di creare una rete fra le varie associazioni per unire le energie e dare maggiore slancio ai progetti di solidarietà.

Oltre alla raccolta fondi “#NOIPERGLIALTRI” con versamento sul proprio c/c IT56L02008311200000100896713, per sopperire al mancato contributo, Pro Loco lancia una raccolta fondi attraverso la piattaforma GOFUNDME per dare maggior possibilità di contribuire e siamo convinti che la solidarietà della gente non mancherà di esprimersi.

Pro Loco

Mansio Quadrata

