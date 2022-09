E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale CTO di Torino la donna investita poco fa mentre percorreva via Per Casale in sella alla sua bicicletta, a Verolengo.

La donna, 65 anni, di Arborea, è in gravi condizioni.

A farla cadere a terra, una Fiat Seicento condotta da una donna di 74 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di Lauriano.

La donna è stata trasporta al CTO in elisoccorso.

