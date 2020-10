VEROLENGO. Domenica Prima Comunione per 11 bimbi

Un sole splendente ed un vento che, come ha detto Don Patrice Muyentwali, è il sussurro dello Spirito Santo, è stata la cornice della bellissima e semplice funzione durante la quale, domenica 27 settembre, undici bambini hanno ricevuto la Prima Comunione, Così come era accaduto la settimana [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti