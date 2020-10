VEROLENGO. Covid alla primaria, una classe in isolamento

Da questa mattina una classe della scuola primaria di via Thaon di Revel a Verolengo, è in quarantena.

Ieri è stato comunicato alla scuola l’esito di un tampone positivo al Covid che ha spinto l’Asl a prendere il provvedimento.

Restano, così a casa in isolamento fiduciario, tutti i bambini della classe prima della sezione B e le due insegnanti. Dovranno tutti effettuare il tampone per capire se ci siano stati altri contagi.

La dirigente Stefania Leonardi assicura: “Siamo già in contatto con il Sisp per far effettuare al più presto i controlli a tutti”.

