VEROLENGO. Continua il braccio di ferro tra Casapound e il Comune sull’amianto in via Moro

“A distanza di un mese dall’invio della diffida in cui CasaPound richiedeva la rimozione e lo smaltimento delle lastre di amianto presenti in Via Aldo Moro, il Comune non ha fatto nulla, anzi, ha scaricato la responsabilità lavandosene le mani”. E’ quanto denunciato da Casapound che aggiunge: “Come previsto, dopo circa un mese, poco è cambiato. L’amministrazione comunale, in esito alla nostra diffida, ha indicato che redigerà un’apposita ordinanza sindacale con cui richiedere formalmente alla procedura fallimentare di bonificare il sito.

Un primo risultato ottenuto che tuttavia rischia di non risolvere il problema, almeno nell’immediato. Il Curatore Fallimentare della ditta Nicoletta S.N.C. ha di fatto confermato ai nostri legali di non avere fondi per rimuovere l’amianto e che detta informazione era ben nota al comune di Verolengo, stupendosi anzi del fatto che proprio il Comune continui ad addossare alla procedura fallimentare la mancata rimozione dell’amianto. Il Curatore precisa anche che ha sempre manifestato il consenso a qualsiasi tipo di accesso ma non ha ricevuto alcuna richiesta in tal senso dal Comune di Verolengo né dagli altri soggetti.

Il Comune invece – prosegue CasaPound – asserisce che non è stato possibile effettuare i sopralluoghi da parte del personale specializzato dell’A.R.P.A., proprio per la presenza della procedura fallimentare.

Sta di fatto che il Comune di Verolengo pensa ancora di poter cavare sangue da una rapa e sembra non comprendere che è del tutto inutile continuare ad insistere sulla Ex Ditta Nicoletta S.N.C. Abbiamo quindi richiesto di indicare la disponibilità o meno da parte dell’amministrazione di mettere a bilancio, di concerto anche la Regione, le somme necessarie almeno per mettere in sicurezza il sito, cosi da responsabilizzare il Comune nei confronti della Cittadinanza e dei residenti di Via Aldo Moro.

Se pensano di metterci a tacere così si sbagliano di grosso – conclude il movimento – la nostra battaglia è appena all’inizio, finché la salute dei verolenghesi sarà a rischio, finché ci sarà anche solo un centimetro di amianto in quella zona, noi non ci fermeremo.

Il prossimo passo sarà l’esposto presso la competente Procura della Repubblica”.

Questa la lettera dello studio legale Arnon, indirizzata al Comune di Verolengo, all’Asl TO4, all’Arpa Piemonte, alla Regione Piemonte, al governatore Alberto Cirio e al curatore fallimentare della ditta Nicoletta Snc.

Spett.le Comune di Verolengo,

Riscontriamo con sconcerto la Vostra nota del 11.09 u,s., specialmente dopo aver preso contatto con il Curatore Fallimentare.

Dalla Vostra comunicazione emergono 3 aspetti di particolare gravità:

1) a fronte del “mancato esito” delle richieste formulate al Curatore nulla avete fatto, neppure per mettere in sicurezza il sito, addossando alla procedura fallimentare la mancata attivazione da parte Vostra di ogni tipo di attività precauzionale ovvero di dialogo con la Regione Piemonte e le relative agenzie per la bonifica dei siti contaminati; Vi ribadiamo che il rischio potenziale per i residenti della zona è altissimo e francamente pare sconvolgente leggere di una Pubblica Amministrazione che si è limitata, dal 2018 ad oggi, a segnalare la presenza di amianto alla procedura fallimentare per poi disinteressarsi (all’atto pratico) totalmente della questione sino alla nostra diffida che quantomeno vi ha indotto (tardivamente per usare un eufemismo) a predisporre un’ordinanza sindacale che rischia di essere comunque del tutto inutile per le ragioni di cui al punto n. 3;

2) L’unica attività di tipo informativo per i residenti della zona pare essere stata fatta dall’associazione di Promozione Sociale denominata Casapound Italia che, a mezzo del referente locale, nonché residente nella via Aldo Moro, ha informato i residenti del rischio amianto promuovendo una raccolta firme per sensibilizzare la Vostra amministrazione, che peraltro era in carica anche nel esercizio precedente a questo;

3) Il curatore, da noi informato della Vostra nota, ha escluso categoricamente di aver omesso riscontro alla stessa ed anzi ci ha riferito con missiva del 15.09 u.s. di avervi informato subito che al bilancio della procedura fallimentare non vi erano, come non vi sono tutt’ora, risorse e che pertanto nulla vi era al tempo da attendersi da parte della procedura, come nulla vi è da attendersi ora, circa le operazioni di bonifica, contestualmente offrendovi però la massima disponibilità a consentire accessi per le operazioni di verifica della presenza di amianto che voi pervicacemente vi ostinate a definire “presunta”. Dalla comunicazione fattaci pervenire dalla procedura fallimentare emerge quindi la consapevolezza da parte Vostra, risalente nel tempo, che nulla è in concreto possibile attendersi dalla stessa.

Tanto premesso vorrete urgentemente comunicare a questo studio entro 15 giorni dal ricevimento della presente:

A) Se corrisponda al vero che il Curatore Fallimentare, dottor Alberto Miglia, vi avesse da tempo informato che nulla vi era da attendersi dalla procedura fallimentare per mancanza di risorse;

B) Per quale ragione abbiate atteso oltre un anno e mezzo prima di prendere in considerazione la pubblicazione di un’ordinanza sindacale;

C) Se abbiate provveduto a contattare la Regione, l’Arpa ed i competenti assessorati per evidenziare la gravissima situazione di via Aldo Moro e se si a trasmetterci le relative comunicazioni;

D) Se abbiate intenzione o meno di mettere a bilancio somme per porre quantomeno in sicurezza il sito, nell’attesa di reperire risorse per operare la bonifica a regola d’arte di concerto anche con la Regione Piemonte;

Restiamo in attesa di riscontro e avvisiamo che in difetto o nel persistere della situazione di gravissimo rischio per la salute dei residenti provvederemo a depositare denuncia/querela presso la competente Procura della Repubblica.

