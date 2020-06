VEROLENGO. Chivassese in lutto per Angelo Schittino

“Ho apprezzato la tua bontà la tua simpatia la tua gentilezza e la tua umanità !!!! Da oggi sei un Angelo tra gli Angeli!!!”.

È solo uno dei tanti messaggi di dolore e di cordoglio che in queste ore stanno riempiendo i profili Facebook dei chivassesi e i gruppi di riferimento di Verolengo e Chivasso, il suo attuale paese di residenza e la sua città.

Si è spento oggi pomeriggio, in un letto dell’hospice di Foglizzo, all’età di soli 46 anni, Angelo Schittino. L’ha vinto un male incurabile, che in poco tempo l’ha strappato all’effetto dei suoi cari.

Molto conosciuto nel chivassese, Schittino era padre del piccolo Alessandro e faceva parte del Vespa Club Chivasso.

Benvoluto da tutti, apprezzato per la sua allegria e la sua socialità, lo scorso mese di novembre aveva perso il nipote Lorenzo, figlio della sorella Domenica, stroncato a soli 7 anni da un brutto male.

In ricordo del piccolo, all’epoca, venne organizzata una raccolta di giochi dall’Hope Running Chivasso, giocattoli che furono donati ai reparti di pediatria degli ospedali delle Asl To 4 e To 3. Ne parlò anche il TG5.

Il rosario di Angelo Schittino sarà celebrato mercoledì 24 giugno alle 20 nella Chiesa parrocchiale di Verolengo. Il funerale nella stessa Chiesa giovedì 25 giugno alle 15.

Commenti