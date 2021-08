Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VEROLENGO. Auto a fuoco nella notte in via Francese in frazione Busignetto di Verolengo. Era l’una e trenta, le fiamme sono partite dalla Fiat Bravo e poi hanno avvolto la Ford Fiesta parcheggiata davanti.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Chivasso. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Chivasso. Al momento non è stato possibile trovare la causa dell’innesco. L’incendio potrebbe essere stato innescato da in cortocircuito al motore della [...]