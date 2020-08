VEROLENGO. Amianto all’ex Nicoletta: Casapound manda una diffida al Comune

Gli esponenti di Casapound, Domenico Guraulo ed Erika Milani, si sono rivolti ad uno studio legale per chiedere la bonifica dall’amianto dell’area ex Nicoletta. Lo hanno fatto per tutti quei verolenghesi che da anni si battono per la rimozione di quelle lastre logore.

Lo studio legale Arnone, al quale si sono rivolti, ha scritto al sindaco Luigi Borasio, all’Asl TO4, all’Arpa, al governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e alla ditta Nicoletta Snc, chiedendo di attivare le procedure di bonifica con rimozione e messa in sicurezza delle parti in amianto.

“Dopo più di vent’anni, l’amianto presente nella ex fabbrica di materiali edili Nicoletta S.N.C. in Via Aldo Moro è ormai sfaldato e pericolosissimo – interviene Domenico Giraulo di CasaPound – Negli scorsi anni ci eravamo già mossi su questo problema: avevamo simbolicamente sbarrato con il nastro bianco e rosso il cancello della ditta e avevamo apposto dei cartelli con la scritta ‘attenzione pericolo amianto!’; in seguito, dopo il silenzio delle istituzioni a riguardo, avevamo presentato in Comune una raccolta firme di abitanti della zona. Nonostante le nostre denunce nulla è stato fatto, così ho deciso di rivolgermi allo Studio Legale Arnone, che in passato si era già occupato del problema amianto a Palazzo Nuovo a Torino, per inviare una lettera di diffida al Comune. La stessa lettera verrà recapitata anche ad A.S.L., A.R.P.A.,Regione Piemonte, e Procura Fallimentare.

Nella diffida comunichiamo che l’amianto non è più sicuro e che più volte, dopo giornate ventose o temporali, abbiamo trovato delle fibre dello stesso nella strada privata adiacente a casa nostra e addirittura nel nostro giardino. Siamo stufi di vedere che a nessuno importa della salute degli abitanti di Verolengo. Prima che qualcuno si ammali l’amianto deve essere rimosso, non è più tempo di rimandare. Il nostro avvocato ha imposto un termine di trenta giorni per l’avvio della bonifica dell’area – conclude Giraulo – se non dovessimo ricevere un riscontro positivo presenteremo un esposto in procura ad Ivrea per chiedere danni e pretendere la rimozione di queste lastre. Non si scherza con la salute delle persone, i Verolenghesi sono stufi di promesse portate via dal vento, vogliono fatti concreti”.

Ecco la lettera

I nostri assistiti, con dovizia di prove documentali, hanno evidenziato allo scrivente Studio Legale la presente di ingenti quantitativi di amianto sul tetto dell’immobile sito in Via Aldo Moro 3, posto di fronte alla loro abitazione a circa 10-15 metri appena di distanza.

Il tetto ed i relativi pannelli di rivestimento risultano a prima vista in pessimo stato conservativo (presenza di rotture evidenti, sfaldamenti, crepe, rotture superficiali, presenza di detriti friabili e fibre affioranti, ecc.).

In una tale situazione è assolutamente verosimile che il cd “aereodisperso” possa giungere fino all’abitazione dei nostri assistiti, ed anzi deve darsi per scontato che gli stessi stiano attualmente inalando fibre di amianto, dal momento che in occasione di precedenti temporali i pannelli di copertura del precitato immobile sono stati persino scaraventati dal vento nella proprietà privata dei sig. Giraulo-Milani.

Si evidenza che detta situazione emergenziale è già stata più volte segnalata al Comune di Verolengo dai nostri assistiti.

Evidenziandovi quindi che la lettura scientifica ormai da tempo abbia dato netta indicazione che anche singole inalazioni di “aereodisperso” possano ritenersi in nesso di causa con le patologie asbesto correlate, siamo con la presente ad invitarvi e formalmente diffidarvi a voler prendere contatti con il nostro studio, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, confermandoci di aver attivato le procedure di bonifica e dandoci indicazione del termine finale prevedibile per la rimozione in sicurezza dell’amianto.

In difetto, adiremo senza indugio l’Autorità Giudiziaria competente per i provvedimenti del caso, avendone già ricevuto preciso mandato in tal senso ed in particolare riservandoci di chiedere il risarcimento dei danni da pericolo che i nostri assistiti stanno attualmente patendo, riservati quelli relativi all’eventuale diagnosi di patologie asbesto correlate.

Commenti