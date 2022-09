Si è spenta nella giornata di sabato 10 settembre all’ospedale CTO di Torino, dopo essere stata investita alle porte del paese, in via Casale, all’incrocio con viale Madonnina.

Alfonsina Martino, 68 anni, residente in frazione Arborea a Verolengo, pedalava in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un’auto venerdì, poco dopo le 10.

All’ospedale CTO la 68 enne era arrivata in gravissime condizioni e a nulla sono serviti gli interventi chirurgici a cui era stata sottoposta: troppo gravi i traumi riportati in varie parti del corpo in seguito alla caduta dopo l’urto [...]