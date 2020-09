VEROLENGO. Addio all’artista Giuseppe Guizzaro

Non ha potuto partecipare con le sue belle icone, che dipingeva con tanta passione, alla Collettiva di Artisti verolenghesi, in occasione della festa patronale della Madonnina. Giuseppe Guizzaro, per tutti Beppe, si è spento alle 16.35 di venerdì 11 settembre, all’età di 74 anni e a pochi giorni dal suo 75° compleanno. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Borasio, durante l’inaugurazione della mostra.

