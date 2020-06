Vergogna! 9mila euro di multe a ragazzini che giocano a palla

Siamo alle comiche finali della pandemia. L’ultima però è davvero grossa ed è successa a Borgaro Torinese. Novemila euro di multa a ventidue ragazzini dai 15 anni in su che stavano facendo una partitella a pallone, al solito campetto. E avremmo mandato giù davvero tutto: una reprimenda, una sonora strigliata, una telefonata a mamma e papà. Ma la multa quella proprio no, non foss’altro che a pagarla saranno i genitori, mica i figli, e che quindi il valore educativo che la multa dovrebbe avere va completamente a farsi benedire.

Bell’affare. Se prima il dito era puntato contro quei maledetti runners, se poi gli odiatori si sono concentrati sulle mamme col passeggino, ora è la volta dei ragazzini. Non quelli che s’accalcano in massa fuori dai bar e dai locali – che lì potremmo anche capirlo – ma quelli che si ritrovano nel rettangolo di gioco per correre dietro ad un pallone e fare un po’ di sano sport insieme. E così rieccoci di fronte ad una di quelle vicende che rendono sempre più amaro il rapporto tra i cittadini e le Forze dell’Ordine, ancor di più oggi con il virus in ritirata, tre pazienti in terapia intensiva in tutta l’Asl To4, il numero dei nuovi contagiati praticamente ridotto al lumicino e notizie che si smentiscono l’una con l’altra su cosa sia meglio fare, dove, quando e pure perché. E spiegatelo voi, a quei ragazzini multati, che possono andarsi a trincare birra, vodka e grappe al bar con gli amici ma che indossare calzettoni, pantaloncini e maglietta è considerato alla stregua della furfanteria.

