VERCELLI. Aveva messo in vendita in un negozio di Vercelli quasi 3.000 articoli di Halloween, ma anche giocattoli, addobbi natalizi e mascherine, tutti privi del marchio CE e quindi non sicuri.

Per questi illeciti amministrativi un commerciante è stato sanzionato dalla guardia di finanza con una multa da 12.000 euro. I prodotti sugli scaffali non erano in regola con le norme sull’etichettatura, dato che non avevano la marcatura CE che garantisce i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari.

Il loro valore sul mercato era di circa 5.400 euro. Tutti gli articoli sono [...]