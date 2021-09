Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. L’Asl di Vercelli, per favorire il rientro a lavoro e a partire da oggi il rientro a scuola, ha stabilito di ridurre il tempo che intercorre tra la somministrazione della prima e della seconda dose di vaccino anti Covid. I richiami verranno effettuati dopo circa 21 giorni per i vaccini Pfizer, e dopo 25 per Moderna, invece dei 36 giorni mediamente necessari fino ad ora.

Da domani le circa 2.300 persone coinvolte riceveranno un messaggio SMS dalla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it con la nuova data in cui recarsi ad effettuare l’iniezione. Questo, spiegano dall’Asl, alla luce “dell’aumento delle dosi di vaccini consegnate, e assecondando le linee guida regionali”. Relativamente all’iniziativa della Regione Piemonte ‘Ripartenza sicura’, intanto, l’azienda sanitaria vercellese fa sapere di aver effettuato nella settimana dal 6 al 12 settembre 124 tamponi senza prenotazione negli hotspot del territorio. Di questi, 61 antigenici rapidi, 63 molecolari.

Commenti