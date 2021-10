Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Altri 11 dipendenti dell’Asl Vercelli sono stati sospesi perché non si sono sottoposti alla vaccinazione contro il Covid, obbligatoria per legge per chi lavora nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali.

Con questo nuovo provvedimento firmato dal direttore generale Eva Colombo salgono a una ventina i lavoratori dipendenti dell’azienda sanitaria sospesi dal loro incarico fino all’eventuale assolvimento dell’obbligo vaccinale.