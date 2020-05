VERCELLI. Una raccolta di fondi del Gruppo Marazzato

Proseguono le campagne di crowdfunding a sostegno del sistema sanitario e delle fasce più deboli duramente colpite dalla pandemia e dalle sue conseguenze; il Gruppo Marazzato, esperto di soluzioni per l’ambiente, ha deciso di aiutare il Piemonte e la Valle d’Aosta con una raccolta fondi pensata per dare aiuti economici alle Asl e alle mense sociali; la raccolta, promossa sul sito Gofundme.com, è sostenuta da volti noti della musica e non solo.

Tra le personalità che si sono messe in prima linea per questa causa vi sono la cantante Silvia Mezzanotte, i cantautori Andrea Mingardi e Roberto Amadè, quest’ultimo vercellese proprio come la food writer Valentina Masotti, anche lei ambasciatrice della raccolta fondi. I testimonial hanno messo in campo le loro energie per divulgare il progetto di solidarietà soprattutto attraverso contenuti video, coinvolgendo anche amici e collaboratori.

«Attraverso il mio blog e i miei canali social sto promuovendo la raccolta e ho chiesto di fare lo stesso anche ai miei contatti» spiega Valentina Masotti, rice sommelier che nel 2012 ha dato vita al blog Ricette e Racconti di Riso: «cuochi che durante il lockdown si sono trovati lontani dai loro ristoranti ma hanno continuato a cucinare dando suggerimenti per preparare ottimi piatti e utilizzando l’hashtag #iocucinoacasa; anche agli amanti della cucina che si sono cimentati in ricette più elaborate approfittando del tempo libero abbiamo chiesto di ricordare con contenuti social il crowdfunding lanciato dal Gruppo Marazzato. L’obiettivo, molto ambizioso, è quello di raccogliere un milione di euro da devolvere ad Asl e mense sociali»

Commenti