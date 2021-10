VERCELLI. Usava la ‘tecnica dell’abbraccio’ per avvicinare anziani ultraottantenni e sottrarre loro portafogli e orologi. Insieme al compagno che la attendeva in auto, andava poi al bancomat per rubare soldi dal conto corrente delle vittime dei raggiri.

Una donna di 26 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dalla polizia di Vercelli per furto aggravato, rapina e indebito utilizzo di carte di credito. A finire in manette anche il complice, 28 anni, con cui metteva a segno i colpi: numerosi quelli realizzati a danno di 80-90enni, che venivano avvicinati e impietositi dalla presenza [...]