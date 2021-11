VERCELLI. Si sposta alla Piastra ambulatoriale di largo Giusti il servizio di tamponi gratuiti per i lavoratori vaccinati in attesa di green pass e quello di tamponi rapidi a prezzo calmierato per chi non è vaccinato. Lo ha reso noto l’Asl vercellese, che ha anche rimodulato parzialmente gli orari del servizio.

Nel mese di novembre, per quanto riguarda l’Asl di Vercelli, i tamponi gratuiti saranno fruibili Ala Piastra ambulatoriale dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 13. All’ospedale di Borgosesia il servizio [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.