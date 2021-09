Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. “Tutti i pazienti covid che ad oggi sono ricoverati nei reparti dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli non sono vaccinati: questo è un dato che deve far riflettere”.

A dirlo è Alessandro Stecco, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità, in un post su Facebook. “Ho verificato insieme alla direzione Asl – aggiunge il medico vercellese -; sono 7 i pazienti ricoverati in malattie infettive, e solo 1 in terapia intensiva a causa Covid.