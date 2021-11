VERCELLI. Il presidente dell’Ordine provinciale dei medici e odontoiatri, Germano Giordano, nei giorni scorsi ha sospeso da ogni attività quattro medici e un odontoiatra che non sono stati in grado di esibire il certificato vaccinale. Il provvedimento assunto d’urgenza dal presidente sarà prossimamente ratificato dal Consiglio dell’Ordine. “Sospensione” non significa “radiazione”: ciascuno dei cinque medici potrà tornare ad esercitare quando deciderà di vaccinarsi.

Gli Ordini dei Medici del Piemonte hanno dovuto inviare alla Regione l’elenco di tutti gli iscritti. La Regione ha fatto un controllo incrociato sulle vaccinazioni e quindi ha inviato [...]



