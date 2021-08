Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Il 19 agosto gli agenti delle Squadre Mobili di Torino e Vercelli hanno arrestato, in quanto indiziato di delitto, un uomo di 31 anni, nomade domiciliato a Torino, in relazione ai reati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco.

L’uomo, la mattina di Ferragosto, con la propria auto aveva raggiunto la vettura a bordo della quale viaggiava la sua ex, insieme al suo attuale compagno e una delle figlie, [...]