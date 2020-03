Un uomo di 21 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla polizia di Vercelli per rapina. Il giovane è stato fermato all’interno di un supermercato della periferia mentre era intento a saccheggiare gli scaffali. Al momento dell’arrivo di una pattuglia, il 21enne, già conosciuto per reati simili, ha risposto aggredendo i poliziotti con calci e sputi. Ora si trova in carcere.

