Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Minacciava gli studenti fuori da scuola tenendo in mano grosse pietre e intimandoli di consegnargli il cellulare. Un 27enne di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Vercelli per rapina aggravata continuata.